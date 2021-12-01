Мишустин сделал замечание губернаторам, "хихикавшим" во время доклада Грефа

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства сделал замечание губернаторам, которые хихикали во время выступления главы Сбера Германа Грефа.

"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие", - сказал глава кабмина (цитата по РИА).

Перед этим Герман Греф докладывал Мишустину о мерах поддержки малых предпринимателей.

На заседании присутствовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Калининградской области Антон Алиханов.