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01.12.2021,  
14:16
Текст:  Алексей Моисеев

На Украине похвастались недоделанным командирским танком

На Харьковском бронетанковом заводе продемонстрировали обновленный командирский Т-64БВК. Сообщается, что этот модернизированный образец техники уже успешно прошел испытания. Он предназначен для управления танковыми частями и подразделениями уровня бригада - батальон.

Что же нового появилось на машине, первые образцы которой были выпущены еще сорок пять лет назад?

Так, устаревшие приборы наблюдения были заменены на более современные, внедрена телевизионная система, позволяющая видеть происходящее в задней полусфере. Наводчик-оператор получил тепловизионный ночной прицел.

Внедрена аппаратура спутниковой навигации, смонтирована новая радиостанция, заменена аппаратура внутренней связи и коммутации.

Ранее на "шестьдесят четвертые" этой модификации не устанавливались зенитные пулеметы, сейчас этот недостаток устранен и на командирской башенке сейчас красуется 12,7-мм НСВТ "Утес" с бронещитком, снабженный камерой наблюдения с дальностью обнаружения до 2000 метров.

Также появились дополнительные резинометаллические экраны, противокумулятивные решетки, усилена защита топливных баков и внедрен дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы котла-подогревателя.

Фото: youtube.com
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Как видно на снимках, внешне командирский вариант выделяется наличием сразу трех антенн.

Сообщается, что аналогичные меры будут внедрены и на обычных, проходящих в настоящее время ремонт Т-64БВ.

Удивляет, что танк на итоговых испытаниях был представлен в несколько недоделанном виде - на верхней лобовой детали и на бортах почему-то отсутствовала положенная динамическая защита.

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Украина
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
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