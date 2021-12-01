От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова

Ольга Седова, известная зрителям по одиннадцатому сезону популярного телешоу "Битвы экстрасенсов", умерла на 53-м году жизни.

Причиной смерти названы последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на давнего друга Седовой Карагая.

"Мне позвонил сын Оли, Константин, сказал, что мамы больше нет", - рассказал Карагай.

По словам собеседника издания, с Ольгой он познакомился, когда переехал в 2012 году в Москву. "Проводили совместно семинары, любили гулять, встречались дома то у нее, то у меня - в общем, близко дружили", говорит Карагай. Вспоминая ушедшую как человека жизнерадостного, позитивного, упрямого и искреннего.

Ольга Седова родилась в Горно-Алтайске. Переехав в Москву, удачно прошла кастинг на шоу.