Первая в РФ система ПВО нового типа готова к запуску в серию

В России подготовили к серийному производству первый мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности "Гибка-С". Государственные испытания он завершил в 2019 году.

Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. В составе вооружения мобильного комплекса применяют серийные ракеты переносных зенитных ракетных комплексов.

"Гибка-С" - зенитный ракетный комплекс малой дальности. Предназначен для обеспечения противовоздушной обороны. ЗРК может противостоять средствам воздушного нападения, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летят на малых и предельно малых высотах. Действует в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба". Установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".