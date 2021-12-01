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01.12.2021,  
10:29
Текст:  Светлана Цыганкова

Первая в РФ система ПВО нового типа готова к запуску в серию

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В России подготовили к серийному производству первый мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности "Гибка-С". Государственные испытания он завершил в 2019 году.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. В составе вооружения мобильного комплекса применяют серийные ракеты переносных зенитных ракетных комплексов.

"Гибка-С" - зенитный ракетный комплекс малой дальности. Предназначен для обеспечения противовоздушной обороны. ЗРК может противостоять средствам воздушного нападения, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летят на малых и предельно малых высотах. Действует в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба". Установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

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