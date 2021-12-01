Песков объяснил отмену ряда ковидных ограничений в регионах

Ограничения в связи с пандемией негативно влияют на экономику и доставляют неудобства людям, поэтому их отменяют, как только улучшается эпидситуация. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, есть ли риски в связи с тем, что на фоне нового штамма власти регионов смягчают ковидные ограничения, и не собираются ли ввести обязательную вакцинацию, как в ряде западных стран, пресс-секретарь главы государства пояснил, что "регионы действуют в соответствии с ситуацией".

"Конечно, любые ограничения так или иначе негативно влияют на экономику, доставляют неудобства людям, поэтому, если наблюдаются более-менее заметные тенденции по улучшению эпидемиологической динамики, то отменяются какие-то ограничения", - сказал Песков.

"Вся система готова к тому, чтобы принимать необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами", - заключил пресс-секретарь президента.