Проблему дорожных заторов, уверен он, может решить введение платы за въезд или так называемого "сбора против пробок". Для Москвы, как чемпиона по дорожным заторам, может быть показателен пример Лондона, бывшего лет 20 назад лидером по пробкам в мире. А потом мэрия ввела платный въезд в центр в будни с 7 до 19 часов. Вложения в технологии и оборудование окупились за два года, доход от сбора против пробок инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города, который опустился в рейтинге TomTom Traffic Index на 49 место. Практика платного въезда применяется в различных городах мира: Сингапуре, Стокгольме, Милане, Сан-Франциско и многих других. С 2024 года платным станет въезд на личном автомобиле в Тель-Авив.

Сначала сбор против пробок следует ввести в Москве, как пилотном регионе. "На первом этапе предлагаем установить базовый тариф в размере 100 рублей (по предоплате) для проезда по всей территории города, опоясанной МКАДом, с 07:00 до 22:00 кроме выходных и праздничных дней, - пишет Дмитрий Давыдов на страницах портала 20idei.ru, - Это даст импульс снижению трафика. Общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили должны быть освобождены от сбора. Для инвалидов и пенсионеров можно предусмотреть льготы и скидки. В дальнейшем, при необходимости, плавное увеличение тарифа, зон и времени действия сбора, типов облагаемых сбором ТС позволит регулировать ситуацию с пробками на дорогах".

Автомобилисты, разумеется, поначалу будут не в восторге от введения сбора. Но в итоге они станут проводить в дороге гораздо меньше времени, и смогут потратить его с большей пользой, чем на стояние в заторах. Поэтому постепенно и автовладельцы начнут поддерживать антипробочный сбор. В перспективе, считает автор, сбор против пробок можно привязать к мощности или объему двигателя транспортного средства.

При современном развитии ИТ-решений и технологий технически осуществить взимание платы на въезд в город несложно. На всех въездах в город и территории самого города установить камеры и системы считывания для фиксации числа поездок. Автомобили оснастить специальными чипами. Средства с банковской карты или счету, привязанного к чипу, будут списываться автоматически. За предоплату въезда в город можно предоставлять скидку, при этом штрафы за неуплату сбора должны быть неотвратимыми и жесткими.

Введение антипробочного сбора, уверен Дмитрий Давыдов, сделает воздух в городе чище не только благодаря снижению числа автомобилей на улицах. Одна из составляющих предлагаемой меры -перевод легкового транспорта Москвы на экологически чистое моторное топливо: электричество, газ, водород и т.д.

Для общественного транспорта введение сбора следует отложить на год-другой для плавного и безболезненного перехода на чистое топливо, и впоследствии ввести только для бензиновых и дизельных ТС. Транспортные компании, приобретающие экологически чистый общественный транспорт, необходимо избавить от уплаты транспортного налога на 5 лет, а в случае приобретения двухъярусных эко-автобусов - на весь срок их эксплуатации.

Введение антипробочного сбора, считает Дмитрий Давыдов, повлечет положительный синергетический эффект. Так, по улицам Москвы можно будет проехать в 2-3 раза быстрее даже при снижении максимального скоростного режима, поскольку дороги станут свободнее. Кардинально улучшится экологическая ситуация благодаря снижению трафика и переходу на экологически чистое моторное топливо. Общественный транспорт станет ходить гораздо чаще, строго следуя расписанию. А, как известно, один автобус за рейс перевозит столько пассажиров, сколько и 40-50 личных автомобилей. Двухэтажный же автобус заменяет и вовсе 80-90 легковушек.

При этом снижение числа автомобилей на улицах Москвы не приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет. Въезд в пределы МКАД останется свободным в выходные, праздники, а так же ночью, поэтому вряд ли собственники начнут массово отказываться от владения автомобилем. Сейчас число зарегистрированных ТС в Москве и области составляет около 7,5 миллионов единиц, и с большинства владельцев взимается транспортный налог вне зависимости от того, как часто авто ездит или вообще стоит в гараже.

Таким образом, благодаря предлагаемому сбору государство сможет аккумулировать каждый год внушительную сумму, которую можно будет направить на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Например, дополнительное строительство туннелей, развязок, мостов, двух-трехъярусных дорог, наземного легкорельсового транспорта. Или возведение принципиально новых остановок общественного транспорта павильонного типа, оснащенных отоплением в зимой и кондиционированием в летом. Как вариант - на улучшение инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов (расширение тротуаров, строительство велосипедных дорожек, установка парковок для велосипедов и пр.), и это поспособствует более активному использованию велотранспорта вместо автомобильного на недлинных дистанциях. А также, внедрение интеллектуальных транспортных систем регулирования трафика на дорогах, строительство новых станций и линий метро, и т.д.

Отсутствие дорожных заторов, существенное улучшение экологической обстановки, транспортной инфраструктуры Москвы - все это приведет к оздоровлению инвестиционного климата и увеличению потока туристов, уверен Дмитрий Давыдов. Поэтому автор надеется, что его идея придется ко двору и принесет много пользы столице и всей стране. После чего схожие методы борьбы с пробками можно будет внедрить в других городах-миллионниках.