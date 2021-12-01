Путин поговорит по телефону с Эрдоганом

В Кремле идет подготовка к телефонным переговорам президентов России и Турции. Такую информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь может пойти об Украине.

На вопрос, будет ли телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, Песков заметил: "Да, он готовится". На вопрос о том, состоится ли такая беседа 3 декабря, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Возможно". А говоря о том, планируется ли там обсуждение украинской тематики, заявил: "Если она будет затрагиваться и подниматься президентом Турции - то да".

Когда журналисты спросили, может ли Турция или лично Эрдоган быть посредником в российско-украинских отношениях, Песков сказал: "Смотря в каких. Если Эрдоган может как-то использовать свое влияние..., чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностям в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать".