Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на первых выборах главы Казахстана

Также российский президент направил поздравительную телеграмму казахстанскому лидеру нации, такой статус получил Нурсултан Назарбаев в июне 2010 года.

"Годы Вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под Вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад Нурсултана Назарбаева "в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также налаживание взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур".

Глава российского государства пожелал первому президенту Казахстана здоровья и долголетия, а также выразил надежду на продолжения "товарищеского общения" с ним.

"Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - отметил Владимир Путин.