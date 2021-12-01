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01.12.2021 18:56
Рубрика: Власть

Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на первых выборах главы Казахстана

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Республики Казахстан, сообщает сайт Кремля.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Также российский президент направил поздравительную телеграмму казахстанскому лидеру нации, такой статус получил Нурсултан Назарбаев в июне 2010 года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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"Годы Вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под Вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад Нурсултана Назарбаева "в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также налаживание взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур".

Глава российского государства пожелал первому президенту Казахстана здоровья и долголетия, а также выразил надежду на продолжения "товарищеского общения" с ним.

"Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - отметил Владимир Путин.

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