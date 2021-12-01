Московские выпускники написали итоговое сочинение

Московские выпускники в среду писали итоговое сочинение. Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы.

"Итоговое сочинение 1 декабря написали более 66 тыс. человек, - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин. - Кроме одиннадцатиклассников в нем приняли участие все желающие выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций". Результаты будут опубликованы на официальном портале мэра. Также итог можно узнать в своей образовательной организации не позднее 14 декабря. Если ученик получил "незачет" или не явился по уважительным причинам, повторно написать сочинение можно 2 февраля 2022 года.

Кстати, все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации и итогового сочинения (изложения) в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра Регионального центра обработки информации города Москвы: +7 499 653-94-50.