Рафик Загрутдинов: Началось устройство фасада стилобатной части кластера МГУ "Ломоносов"

На территории инновационно-технического кластера МГУ ведется активное строительство флагманского корпуса -"Ломоносов". Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний устройство наземной части завершено на 64%, началось устройство фасада стилобатной части", - рассказал глава департамента.

Общая площадь десятиэтажного здания кластера "Ломоносов" составит 65 тыс. кв. метров. В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

Напомню, инновационно-технический центр МГУ станет ведущей площадкой, которая объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны. Под строительство объектов ИНТЦ выделено 17,5 га. Всего здесь разместятся девять кластеров.