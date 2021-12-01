В Москве дебоширы напали на скорую помощь

На юге Москвы агрессивная компания напала на бригаду скорой помощи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, инцидент произошел ночью в Южном Бутове. Бригада прибыла на вызов к пациенту, оказала ему помощь и собиралась уезжать. Однако водитель встречного Opel и его пассажир преградили машине путь и начали бить по ней.

"Никто не пострадал, но автомобиль скорой помощи получил повреждения, - сообщили в пресс-службе московской "скорой". - Наш водитель написал заявление в полицию".