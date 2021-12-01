В Москве дебоширы напали на скорую помощь

Новости

Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото: в Москве простились с Александром Градским 14:25
Путин поговорит по телефону с Эрдоганом 14:24
Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В Москве дебоширы напали на скорую помощь

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы агрессивная компания напала на бригаду скорой помощи.

В центре Москвы произошла массовая драка

Как сообщили "РГ" в пресс-службе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, инцидент произошел ночью в Южном Бутове. Бригада прибыла на вызов к пациенту, оказала ему помощь и собиралась уезжать. Однако водитель встречного Opel и его пассажир преградили машине путь и начали бить по ней.

"Никто не пострадал, но автомобиль скорой помощи получил повреждения, - сообщили в пресс-службе московской "скорой". - Наш водитель написал заявление в полицию".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Фото: в Москве простились с Александром Градским
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России
Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов