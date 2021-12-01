В Подмосковье изъяли пять килограммов мефедрона

В Подмосковье ранее судимый мужчина организовал в хозяйственной постройке, расположенной на территории арендованного им участка, нарколабораторию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области.

В помещении оперативники обнаружили пять емкостей с порошкообразным веществом, канистры с химическими реагентами, упаковочные материалы и весы. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном общей массой около пяти килограммов. Задержанный взят под стражу.