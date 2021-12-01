МЧС предупредило жителей Камчатки о снежном урагане

Новости

Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО 08:55
Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией 08:45
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы 08:44
Врач из ЮАР описал симптомы "омикрона" 08:25
В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса 08:24
Вильфанд: В Москве ожидается первая зимняя метель 08:17
В Приморье систему QR-кодов расширили на магазины промтоваров 08:13
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов 07:52
Стали известны подробности стрельбы в США с тремя погибшими школьниками 07:47
WP: США из-за "омикрона" ужесточат требования к въезжающим в страну 07:26
Три самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан 06:32
Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели 05:55
В якутском Оймяконе зафиксировали 53 градуса мороза 05:45
Во Владивостоке зафиксировали рекордный для первого дня зимы ветер 05:00
В Хабаровском крае снежный циклон нарушил авиасообщение 04:49
ВОЗ: Полный запрет на международные поездки не остановит "омикрон" 04:45
В России произведено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М" 03:58
Депутат Госдумы Леонов предложить снизить стоимость ПЦР-тестов 03:30
Три человека погибли в результате стрельбы в одной из школ Мичигана 02:45
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных 02:21
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях" 01:53
Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды 01:30
Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 07:38
Рубрика: Общество

МЧС предупредило жителей Камчатки о снежном урагане

Текст: Александр Филимоненко

Охотоморский циклон принесет на Камчатку мокрый снег, метель и ветер разрушительной силы, предупредили в главке МЧС России по региону.

Фото: iStock
В Хабаровском крае снежный циклон нарушил авиасообщение

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 2 декабря в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком районах, а также на юге Мильковского и Соболевского районов ожидается метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица.

"Скорость ветра в Петропавловск-Камчатском городском округе, в Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Соболевском районах составит 19-24 метров в секунду. В Усть-Большерецком и Соболевском районах местами до 30-35 метров в секунду, на крайнем юге - до 45-48 метров в секунду", - говорится в сообщении главка МЧС РФ по краю.

По шкале Бофорта, скорость ветра, превышающая 33 метра в секунду, считается ураганом.

По метеопрогнозам, утром 2 декабря в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком районах ожидается усиление ветра до 30-35 метров в секунду и очень сильный снег с дождем. Днем в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Соболевском, Тигильском и Карагинском районах сильный снег с дождем, на дорогах - гололедица, в горных и предгорных районах - метель.

Все спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Перезимовать

Главное сегодня

Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов
Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"