МЧС предупредило жителей Камчатки о снежном урагане

Охотоморский циклон принесет на Камчатку мокрый снег, метель и ветер разрушительной силы, предупредили в главке МЧС России по региону.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 2 декабря в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком районах, а также на юге Мильковского и Соболевского районов ожидается метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица.

"Скорость ветра в Петропавловск-Камчатском городском округе, в Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Соболевском районах составит 19-24 метров в секунду. В Усть-Большерецком и Соболевском районах местами до 30-35 метров в секунду, на крайнем юге - до 45-48 метров в секунду", - говорится в сообщении главка МЧС РФ по краю.

По шкале Бофорта, скорость ветра, превышающая 33 метра в секунду, считается ураганом.

По метеопрогнозам, утром 2 декабря в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком районах ожидается усиление ветра до 30-35 метров в секунду и очень сильный снег с дождем. Днем в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Соболевском, Тигильском и Карагинском районах сильный снег с дождем, на дорогах - гололедица, в горных и предгорных районах - метель.

Все спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим. Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы.