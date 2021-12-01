В якутском Оймяконе зафиксировали 53 градуса мороза

В среду утром Якутский гидрометеоцентр зафиксировал 53-градусный мороз в селе Оймякон.

Согласно информации районной Единой дежурно-диспетчерской службы, занятия в школах не отменялись.

Низкие температуры также отмечаются в поселке Усть-Нера (минус 49 градусов), городе Верхоянске (минус 48 градусов), селах Оленек и Кюсюр (минус 45).

Оймякон называют полюсом холода. Здесь регистрировали температуру ниже 67 градусов по Цельсию. Однако на право носить звание самой холодной точки северного полушария Земли претендует и Верхоянск, где также фиксируют экстремально низкие температуры.