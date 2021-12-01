В Забайкалье ликвидировали два подпольных оружейных цеха

На территории Забайкальского края обнаружили и ликвидировали два незаконных оружейных цеха и восемь тайников с оружием. Оттуда изъяли 45 единиц вооружения, в том числе автоматы Калашникова, пистолеты Glock 17, "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты, пневматические винтовки и пистолеты, пересобранные для стрельбы боевыми патронами.

Среди изъятого также оказались более 600 боеприпасов и комплектующие для производства оружия в кустарных условиях. Производства и тайники находились в Чите, Петровск-Забайкальском, Могочинском, Забайкальском и Приаргунском районах края.

Трех местных жителей уже осудили за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия.

"Заготовки для производства огнестрельного оружия приобретались преступниками на теневом рынке сбыта и через интернет, в Читу и районы края доставлялись различными транспортно-экспедиционными компаниями", - уточнили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Забайкалью.