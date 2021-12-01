Жительница Камчатки пойдет под суд за нападение на 9-летнего брата

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Камчатскому краю завершили следствие по делу в отношении 16-летней местной жительницы, которая чуть не убила собственного брата.

Известно, что 31 мая девушка осталась с девятилетним мальчиком одна дома. Брат разозлил ее тем, что плохо себя вел, шумел и не реагировал на замечания. В итоге она взяла на кухне нож и нанесла ему девять ударов. После сама же вызвала "скорую", благодаря чему ребенка удалось спасти.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что обвиняемая была вменяема. Она активно сотрудничает со следствием и признала свою вину. Сейчас девушка находится под стражей.

"Органом следствия детально изучена личность обвиняемой, установлено, что девушка характеризуется положительно, имела хорошую успеваемость в школе, была социально активна", - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.