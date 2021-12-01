В Оренбуржье скончался заслуженный артист России Валерий Бурматов

В Оренбуржье скончался Валерий Бурматов - заслуженный артист России, актер и режиссер Бугурусланского драмтеатра им. Гоголя. Ему было 73 года.

В БДТ им. Гоголя выпускник Новосибирского театрального училища Валерий Бурматов работал с 1984 года. Его творчество знали и любили несколько поколений местных театралов.

Соболезнования по случаю кончины артиста выразила министр культуры Оренбургской области Елена Шевченко.

"Так бывает, что в маленьких городах рождаются большие артисты, - отметила глава ведомства. - Волею человеческой и творческой судьбы они становятся духовным камертоном сообщества, которое их окружает. Заслуженный артист РФ Валерий Бурматов около 40 лет прослужил в Бугурусланском драматическом театре им. Н.В. Гоголя. Прошел путь от артиста до мастера сцены, создав не один десяток глубоких образов и ярких спектаклей".

Валерий Бурматов передавал секреты своего мастерства молодым актерам. С 2003 года он руководил театральным классом на БДТ им. Гоголя, первый выпуск которого состоялся в 2005 году. Самые талантливые его ученики сегодня играют в спектаклях театра.