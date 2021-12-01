В Перми осудили бухгалтера, похитившую 1,7 миллиона рублей

Сегодня Ленинский районный суд Перми признал местную 42-летнюю жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере и особо крупном размере".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина, используя свое служебное положение, систематически совершала хищение денежных средств. Злоумышленница, используя электронно-цифровую подпись директора, вверенную ей для осуществления должностных обязанностей, подписывала и отправила платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета строительной компании на расчетный счет подконтрольного ей транспортной фирмы, а после переводила деньги на свой банковский счет. Общая сумма ущерба компании-работодателю составила более 1,7 миллиона рублей.

Суд приговорил виновную к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.