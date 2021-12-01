В Перми открыт новый корпус школы дизайна "Точка"

Глава Перми Алексей Дёмкин посетил новую школу в микрорайоне Красные Казармы. На открытии присутствовали ученики начальных классов - именно они первыми пришли на уроки в новый корпус. Для остальных классов учебный процесс начнется в январе.

Новый корпус будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, в то время как корпус на бульваре Гагарина - на дизайне и архитектуре. Второй корпус школы "Точка" по улице Василия Татищева, 7, рассчитан на 1225 учеников. Его открытия очень ждали жители микрорайона.

Участие в открытии нового корпуса школы приняли глава Перми Алексей Дёмкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, представители депутатского корпуса.

- Первого декабря открылось одно из крупнейших образовательных учреждений города, оснащенных самым современным цифровым оборудованием, разными мастерскими, - сказал Алексей Дёмкин. - Открытие школы стало возможным благодаря серьезной поддержке краевого правительства и лично губернатора Дмитрия Махонина. "Точка" несколько лет подряд занимала первую строчку рейтинга уникальных школ города, где преподают практикующие специалисты, и теперь это обучение доступно для большего числа детей.

Важно, что новое здание значительно разгрузит другие школы района. Многие люди покупали жилье в этом микрорайоне с расчетом на "социалку". Сейчас дети смогут получать качественное школьное образование непосредственно рядом с домом.

В новом корпусе начали учиться дети из начальной школы, с января здесь будут заниматься и старшеклассники. Ранее начальные классы обучались на базе школы №134, среднее звено - в "Точке" на бульваре Гагарина.

На приобретение оборудования для школы муниципалитет выделил 69 миллионов рублей. Новый корпус оборудован всем необходимым - мебелью, ноутбуками, проекторами, компьютерами, многофункциональными устройствами, спортивным инвентарем и оборудованием.

В корпусе школы расположены 52 учебных кабинета для начальной, основной и средней школы, три спортивных больших зала, столовая и актовый зал на 450 мест. Здесь есть пять кабинетов информатики, три практикума (химия, физика, биология), медиатека, коворкинг, четыре мастерских - столярная, слесарная, домоводства, швейного дела.

На данный момент "Точка" - единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведется профильное обучение по направлению "Дизайн". Во всем мире дизайнеров привлекают для создания новых идей и решения комплексных задач. Дизайн-знания и творческое мышление необходимы проектировщикам, инженерам, руководителям бизнес-процессов, предпринимателям и всем успешным людям.