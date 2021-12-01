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01.12.2021 09:35

В АО "РЭС" подвели итоги внедрения роботизированного приема обращений

В ноябре 2021 года в акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели итоги очередного этапа внедрения роботизированного центра обработки телефонных обращений потребителей (РЦОТ). Этот инновационный проект был разработан и запущен энергетиками в прошлом году.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Посредством интеграции средств связи и каналов коммуникаций была обеспечена поддержка клиентов АО "РЭС" в реальном времени. В первую очередь специалисты запустили наиболее важный сервис по приему обращений потребителей об отключениях электроэнергии. Робот осуществляет прием звонков в автоматическом режиме, распознает голос абонента с сохранением информации об обращениях и формирует автоматизированный ответ за счет интеграции с базой данных предприятия.

На старте проекта сервис был доступен только жителям Новосибирска, теперь же зона покрытия распространяется и на ближайшую агломерацию, в т. ч. город Бердск, где недавно успешно завершилась тестовая эксплуатация робота-автоинформатора.

В настоящее время среднее количество звонков, обрабатываемых с помощью роботизированного сервиса АО "РЭС", превышает 4000 в месяц, т. е. каждый день робот общается с потребителями электроэнергии более 130 раз. При этом за последние полгода прирост принимаемых роботом сообщений составил более 80%, а число полностью автоматизированных ответов, предоставляемых потребителю, увеличилось на 25%.

Внедрение сервиса уже позволило повысить клиентоориентированность компании за счет упрощения процедуры дозвона и получения необходимой информации по отключениям электроэнергии. Помимо очевидной пользы для клиентов автоматизированный прием обращений способствовал снижению нагрузки на диспетчеров, а интеграция с базой данных обеспечила более точное определение места аварии за счет привязки адреса к конкретной линии электропередачи и трансформаторной подстанции.

Благодаря комплексному эффекту энергетикам удалось повысить не только оперативность реагирования на аварийные ситуации, но и уровень организации оперативного обслуживания электрических сетей в целом. Но, самое главное, за счет своевременного информирования потребителей удается снять социальную напряженность при возникновении аварийных ситуаций.

Учитывая достигнутые результаты, АО "РЭС", безусловно, продолжит развитие проекта РЦОТ. В частности, компанией рассматривается возможность дальнейшего расширения географии действия сервиса, круга решаемых задач и функциональных возможностей роботизированного комплекса.

Справка

Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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