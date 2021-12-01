В МегаФоне заметили повышенный спрос на товары для "умного" дома

С начала этого года спрос на товары для "умного дома" в сети МегаФон Ритейл вырос на 34 процента в натуральном выражении и 41 процент в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для "умного дома" оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре - в период нерабочих дней.

"По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30 процентов. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для "умного дома" еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", - комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж - 62 процента. В Новосибирской области хитом стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую за год вырос на 48 процентов. Далее следуют JBL Link Portable (22 процента) и Яндекс.Станция Лайт (20 процентов). Продажи всех моделей колонок в целом по стране выросли на 38 процентов в штуках и 47 процентов в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4 процента. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 6,4 процента. С начала этого года продажи "умных розеток" увеличились на 15 процентов и 33 процента в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях жители Новосибирской области чаще выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой - Яндекс YNDX-0007B.

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" выросла на 11 процентов до 4671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75 процентов продаж, против 25 процентов в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"