В новостройки из аварийного жилья в Красноярском крае переехали около пяти тысяч граждан

Всего в Красноярском крае в 2021 году введут 74,8 тыс. кв. метров жилья для переселенцев из аварийных домов - новоселами уже стали около пяти тысяч жителей региона. На выполнение соответствующей программы только в нынешнем году выделено 3,8 млрд рублей. Это деньги из Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местных бюджетов.

В этом году переселение началось с первых же календарных дней. В январе почти сотня семей Красноярска переехала в новостройку на правобережье краевой столицы - дом с благоустроенными квартирами появился на улице Тимошенкова.

На протяжении весны, лета и осени сообщения о строительстве нового жилья следовали одно за другим. В Дивногорске перебрались в новый 10-этажный дом из кирпича 87 семей. В Ачинске новоселами стали 85 семей. В Минусинске готовятся к переезду из старых аварийных домов почти 200 человек.

Без брака и бараков

В ноябре 169 человек получили новые квартиры в Канске. Ключи переселенцам из аварийного жилья вручили представители мэрии и министерства строительства Красноярского края. Канск первым из городов региона завершил программу переселения из аварийного жилья. Причем раньше обозначенного в планах срока.

Девятиэтажный дом с благоустроенными квартирами возведен в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" национального проекта "Жилье и городская среда". В здании с двумя подъездами, оборудованном современными грузопассажирскими лифтами, есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Рядом - игровая площадка, школы, детские сады и магазины.

Люди, ютившиеся кое-где в небезопасных помещениях, получили жилье, о котором могли только мечтать. В одну из 77 квартир нового дома въезжает жительница Канска Анастасия Степанова. Больше трех десятилетий, по ее словам, семья провела в бараке. "Ни воды, ни туалета, ничего не было, с детьми это очень неудобно. Сейчас нас все устраивает, мы очень рады! Вещи почти собраны", - комментирует Анастасия переезд в двухкомнатную квартиру.

Дом для переселенцев должны были сдать к 1 декабря. Сделать это удалось почти на две недели раньше срока благодаря своевременному финансированию с участием министерства строительства края и добросовестности подрядчика. По словам главы Канска Андрея Береснева, строители ни разу не нарушили график, причем выполнили работу качественно.

Первый заместитель главы регионального минстроя Татьяна Василовская отметила, что строительство в городе не заканчивается. Для Канска проектируется еще один дом - на 85 квартир, предназначенных для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Работа над нынешней программой по переселению в регионе завершится до 1 сентября 2024 года. "И сразу начнется новая программа", - заверила замминистра.

И комната под гардероб

На днях из аварийного жилья в современный дом в поселке Новоангарск Красноярского края переехали 62 жителя Мотыгинского района. Таких домов в Красноярском крае еще не было.

В четырехэтажном здании - три подъезда с двух- и трехкомнатными квартирами. Перед подъездами выложена тактильная плитка для слабовидящих, в каждом имеется техническая комната для хранения инвентаря управляющей компании. Дом с монолитными стенами и облицовкой из материала повышенной устойчивости оборудован подъемником для маломобильных граждан. Лестничные марши и коридоры украшает керамогранит.

Во всех квартирах - натяжные потолки, моющиеся обои, 4-комфорочная электроплита. Есть и вовсе необычный для "стандартных" российских квартир нюанс - гардеробные. Причем в трехкомнатных квартирах гардеробные снабжены окном. И еще одна деталь, характеризующая уникальность этого дома: в квартирах первого этажа - полы с подогревом.

Второй точно такой же дом для переселенцев строится в Новоангарске по соседству, и его планируют сдать через два месяца. Сюда переедут 42 жителя аварийных зданий поселка. Возведение такого жилья стало возможным при участии Новоангарского обогатительного комбината. Дополнительное (к бюджетным средствам) финансирование позволило сделать новые дома максимально комфортными. Генеральный директор компании Владимир Гуриев комментирует: жизнь налаживается.

По словам главы Новоангарского сельсовета Надежды Потаповой, люди в эти дома переезжают из бывших бараков, которые были установлены в начале 80-х годов прошлого века в качестве временного жилья для строителей фабрики. Позже деревянные дома благоустроили, но с тех пор они, конечно, обветшали, и жить в них стало попросту небезопасно.

Всего до конца 2021 года в Красноярском крае запланирован ввод в эксплуатацию еще 10 многоквартирных домов. До января новые квартиры получат жители Боготола, Дивногорска, Енисейска, Лесосибирска, Минусинска, Уяра. Жилье для переселенцев достроят также в поселке Суриково (Бирилюсский район), в селе Верхнепашино (Енисейский район), в поселке Инголь (Шарыповский район).

Год за годом

Красноярский край воплощает программу "Переселение граждан из аварийного жилья" нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 года. Губернатор Александр Усс поручил обеспечить благоустроенным, качественным жильем переселенцев не только в Красноярске, но и во всех муниципалитетах, включенных в программу. Речь идет о жителях домов, которые до января 2017 года были признаны аварийными и подлежащими сносу.

С момента старта программы новоселье отпраздновали около пяти тысяч жителей региона. А до 2025 года в крае планируют расселить из подлежащего сносу жилья (это около трети миллиона квадратных метров аварийной площади) 18,5 тысячи человек. Жители тысячи с лишним небезопасных домов в 50 городах и районах края получат ключи от новых квартир. В бюджетах Красноярского края и Российской Федерации на это предусмотрено 19,6 млрд рублей.

Кстати

Дом для жителей Канска, досрочно сданный в эксплуатацию, можно считать показательным, он отражает картину в целом: расселение граждан из аварийного жилья в крае продвигается ускоренными темпами - регион входит в число лидеров среди субъектов Федерации.