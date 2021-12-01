"Россети Северный Кавказ" к 16.00 вернули свет 80 % потребителей в Дагестане

"Россети Северный Кавказ" к 16.00 по московскому времени вернули свет 80 процентам потребителей в 154 населенных пунктах Дагестана, оставшихся без электроэнергии из-за сильного ветра.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с раннего утра в особом режиме работы продолжают устранять локальные нарушения энергоснабжения, спровоцированные сильным порывистым ветром до 25 м/с.

К 16.00 мск энергетикам филиала "Дагэнерго" в своей зоне обслуживания удалось возобновить энергоснабжение 80 процентов потребителей в 154 населенных пунктах из числа ранее оставшихся без света из-за непогоды.

220 энергетиков в составе 69 бригад с привлечением 82 единиц техники продолжают работу, прилагая максимум усилий для того, чтобы максимально оперативно вернуть свет в каждый дом.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"