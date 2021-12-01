Военные прокуроры начали проверку после ДТП "Урала" с курсантами в Ленобласти

Военная прокуратура Западного военного округа организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло 1 декабря в Волосовском районе Ленинградской области. В условиях гололеда на дороге в ДТП попал армейский "Урал", который перевозил курсантов Санкт-Петербургского военного института Росгвардии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Главной военной прокуратуры, в ходе проверки военным прокурорам предстоит дать оценку соблюдению норм законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил перевозки личного состава автомобильным транспортом. По данным ГВП, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и предотвращение аналогичных ситуаций в будущем.

По данным источника "Интерфакса", автомобиль "Урал" с курсантами Росгвардии, двигаясь к месту учений, съехал с дороги в районе поселка Княжево и врезался в дерево. В результате 14 курсантов получили ушибы и травмы. Собеседник агентства рассказал, что от госпитализации они отказались - медики на месте оказали им помощь.