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01.12.2021 17:07
Рубрика: Происшествия

В Анапе задержали водителя мопеда с боевым пистолетом

Текст: Анна Юркова (Краснодасркий край)

В городе-курорте Анапа экипаж ДПС задержал водителя мопеда, перевозившего в багажнике пистолет с глушителем.

Фото: iStock
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По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на автодороге Новороссийск - Керчь внимание полицейских привлек подозрительный скутер Honda Dio. На требование остановки водитель даже не сбавил скорости и умчался вперед, так что остановить его удалось только в результате погони.

При досмотре транспорта выяснилось, что задержанный 50-летний мужчина - житель Ставрополя и временно проживает в пригородном хуторе Красном. В багажнике его мопеда правоохранители обнаружили пистолет, который по заключению экспертов является боевым, пригодным к стрельбе, с замененным стволом с резьбой под глушитель, а также четыре патрона.

"За неповиновение сотруднику полиции госавтоинспекторы в отношении мужчины составили административный протокол, а затем доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Подозреваемый официально нигде не трудоустроен, подрабатывает разнорабочим на стройках в Анапе. Пистолет и патроны, по его словам, он приобрел летом 2017 года у неизвестного мужчины на московской трассе и хранит для самообороны. Сейчас по решению суда он арестован на пять суток".

Сотрудники следственного подразделения ОМВД России по городу Анапе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Владельцу нелегального оружия грозит до пяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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