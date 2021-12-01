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01.12.2021 12:32
Рубрика: Происшествия

В МЧС рассказали о последствиях разрушительного урагана на Кубани

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Разыгравшаяся накануне вечером стихия привела к частичным разрушениям в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, однако оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме, приведена в готовность водооткачивающая техника и аэромобильная группировка.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
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Минувшей ночью в Темрюкском районе зарегистрировали нагонное явление, в Туапсе волны - до 6 метров. В Сочи и других черноморских курортах стихия размыла пляжные территории. Сильный ветер повалил деревья в Краснодаре. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по их распилке, специальные группы обследуют частный сектор по возможным повреждениям кровли.

- В Анапе, Краснодаре, Сочи, Гулькевичском и Северском районах произошло отключение электроэнергии. Без света находятся 89,5 тысячи жителей, - рассказали в оперативном штабе региона. - Порывы ветра повредили кровли школы № 31 и Дома культуры в Белоглинском районе, школы №57 Крымского района, школы № 34 Красноармейского района, а так же ТЦ "Центр Города" Краснодара. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

По информации пресс-службы Славянского района, за 2,5 часа выпало 16 миллиметров осадков. Поступило 29 заявок о подтоплении придомовой территории. В восьми из них воду оперативно откачали, по остальным работают комиссии. Из-за сильного ветра в пяти хуторах произошло отключение электроэнергии. Без света остались более10,8 тысячи жителей. К аварийным работам привлекли 17 человек и пять единиц техники.

- Сегодня, 1 декабря, ожидаются чрезвычайные ситуации природного характера - сильный ветер, сильные осадки местами по всей территории края, сильное волнение в акватории Черного моря, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Возможно поднятие уровня воды в 15 районах края, обвально-осыпные процессы, сход оползней, сход селей в Сочи. На территории региона продолжают действовать четыре экстренных предупреждения по непогоде. Рекомендуем жителям соблюдать меры безопасности.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01, 101 (с мобильных телефонов).

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