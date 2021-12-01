В Сочи провода ЛЭП загорелись от удара молнии

В сочинском районе Блиново загорелись провода на линии электропередач. Это произошло после того, как в них ударила молния. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на "Кубаньэнерго", все произошло в нескольких метрах от жилых многоэтажек на улице Каспийской.

- В воздушную линию электропередач попала молния. Повреждения еще восстанавливают, - отметили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудники "Кубаньэнерго" сами обесточили провода и начали устранять повреждения. Спасателей для этого привлекать не потребовалось.

На территории Сочи со вчерашнего дня действует экстренное предупреждение - мощнейший ветер до 35 метров в секунду бушевал вчера и продолжается сегодня. За ночь в курортном городе оказались повалены десятки деревьев. Стихия разбушевалась по нескольким регионам Юга России, ее последствия устраняют в Крыму, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье.