Вынесен приговор участнику нападения на Дагестан в 1999 году

Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону вынесен приговор одному из участников нападения на Дагестан в 1999 году. Он признан виновным в вооруженном мятеже, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и участии в банде.

Как сообщает пресс-служба СК России, установить виновность подозреваемого удалось благодаря материалам ФСБ.

При рассмотрении судебного дела, оказалось - Умаханов в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напал на жителей Новолакского района Дагестана. В результате нападения боевиками были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Бандитами были работники правоохранительных органов и гражданские лица.

"С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает ведомство.

Приговор суда вступил в законную силу.