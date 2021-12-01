Движение по трассе Тюмень - Омск частично закрыли из-за ледяного дождя

Новости

Кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце 10:32
Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel 10:31
Испытания летающего гранатомета показали на видео 09:58
В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать по ночам 09:57
В Талдоме похитили сыры и молоко на 1,5 миллиона рублей 09:46
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку 09:45
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины 09:42
Дед Мороз из Забайкальского края привился от COVID-19 09:41
Три тысячи тонн новогодних подарков приготовят московские кондитеры 09:38
У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива 09:33
Созданы первые в мире самовоспроизводящиеся биороботы 09:33
Ноябрьские распродажи вернули интерес россиян к покупкам 09:30
Видео: глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии 09:28
Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО 08:55
Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией 08:45
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы 08:44
Врач из ЮАР описал симптомы "омикрона" 08:25
В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса 08:24
Вильфанд: В Москве ожидается первая зимняя метель 08:17
В Приморье систему QR-кодов расширили на магазины промтоваров 08:13
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов 07:52
Стали известны подробности стрельбы в США с тремя погибшими школьниками 07:47
WP: США из-за "омикрона" ужесточат требования к въезжающим в страну 07:26
Три самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан 06:32
Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 10:00
Рубрика: Общество

Движение по трассе Тюмень - Омск частично закрыли из-за ледяного дождя

Текст: Татьяна Воробьева

Изменчивая погода привела к частичному закрытию движения на федеральной трассе Тюмень - Омск.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы

Временное прервано автобусное сообщение в Ялуторовске, вплоть до улучшения погодных условий ограничено движение автобусов, идущих через этот район.

"Здесь идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами", - уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД дежурят на трассах, они готовы помочь попавшим в неприятности водителям.

Кстати

В настоящий каток превратился сегодня и Екатеринбург: накануне вечером здесь прошел дождь, а ночью температура понизилась, и улицы сковал лед.

На дорогах области с последствиями ледяного дождя борются 170 спецмашин, автогрейдеры и другая техника. Подрядчики по информации на утро использовали уже почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.

"По данным управления автомобильных дорог, особое внимание уделяется обработке трасс, мостов, подъемов и спусков. В городах обрабатываются остановки общественного транспорта и тротуары", - передает департамент информационной политики.

В регионах Общество Ежедневник Погода Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку
Путин обсудил с главой ВТБ гарантии для пенсионеров
На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных
Сенатор Пушков дал совет Украине после слов Путина о "красных линиях"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"