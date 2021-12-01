Движение по трассе Тюмень - Омск частично закрыли из-за ледяного дождя

Изменчивая погода привела к частичному закрытию движения на федеральной трассе Тюмень - Омск.

Временное прервано автобусное сообщение в Ялуторовске, вплоть до улучшения погодных условий ограничено движение автобусов, идущих через этот район.

"Здесь идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами", - уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД дежурят на трассах, они готовы помочь попавшим в неприятности водителям.

Кстати

В настоящий каток превратился сегодня и Екатеринбург: накануне вечером здесь прошел дождь, а ночью температура понизилась, и улицы сковал лед.

На дорогах области с последствиями ледяного дождя борются 170 спецмашин, автогрейдеры и другая техника. Подрядчики по информации на утро использовали уже почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.

"По данным управления автомобильных дорог, особое внимание уделяется обработке трасс, мостов, подъемов и спусков. В городах обрабатываются остановки общественного транспорта и тротуары", - передает департамент информационной политики.