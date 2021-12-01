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01.12.2021 16:25
Рубрика: Культура

"Родина" на ярмарке Non/fiction: "Если выпало в империи родиться"

Текст: Наталья Лебедева
Всех, кому интересна история нашей страны, приглашаем на презентацию книги заместителя шеф-редактора журнала "Родина", доктора философских наук Семена Экштута "Если выпало в империи родиться".
Фото: Обложка книги Фото: Обложка книги
Фото: Обложка книги

"Если выпало в Империи родиться" и жить образованному, мыслящему и наделенному чувством собственного достоинства человеку, то ему трудно сочетать службу Империи с интересами своей частной жизни. Дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, утверждала, что "должность" выше "приватности"! А служба Империи есть служба Отечеству.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В конце первой четверти XIX века начало формироваться иное умонастроение: противостояние Империи и есть подлинное служение Отечеству. Империя отождествлялась с самовластьем. Исследователи возвеличивали тех, кто пал в борьбе с самовластьем, и игнорировали фигуры первого и второго плана, созидавшие Россию. Со временем начали появляться исследования, позволившие посмотреть на давно прошедшее время под новым ракурсом, дабы избавиться от былых заблуждений.

О том, от каких заблуждений стоит отказаться в первую очередь, автор книг Семен Экштут и редактор журнала "Родина", кандидат исторических наук Ольга Чагаева расскажут на презентации книги.

Ждем вас 2 декабря в 15.00 в Зоне семинаров № 3!

Кстати

На ярмарке Non/fiction будет работать стенд, где можно будет подписаться на все издания "РГ", в том числе и на журнал "Родина" по специальным ценам. Ищите на стенде Е-24.

Культура Литература

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