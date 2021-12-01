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01.12.2021 15:27
Рубрика: В мире

Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы

Текст: Юрий Когалов

Страна басков пополнила список испанских регионов, где на входе в кафе, рестораны, на дискотеки и другие ночные развлекательные заведения требуют предъявить ковид-паспорта. Такое разрешение властям автономии выдал Верховный суд Испании. К высшей судебной инстанции региональное правительство обратилось, потерпев неудачу на местном уровне (Верховный суд Страны басков посчитал такую меру незаконной, нарушающей основные права граждан).

Фото: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании

Как пишет El Mundo, в новом решении требование предъявить ковид-сертификат при входе в заведения, где могут единовременно находиться более 50 человек, названо соразмерной мерой для защиты жизни и здоровья граждан перед лицом новой волны коронавирусной инфекции (в Испании она уже шестая по счету).

Данный вердикт Верховного суда Испании стал уже третьим относительно применения ковид-паспортов внутри страны - изначально они вводились для облегчения путешествий за границу. Сначала, рассматривая в августе обращение властей Андалусии, судьи посчитали это излишним, но затем, когда с таким же требованием обратилось правительство Галисии, переменили свое отношение. Польза от таких ограничений была признана превышающей ущерб. Такие же аргументы использовались и сейчас, когда речь шла о Стране басков. Таким образом, в Испании уже в четырех регионах используются ковид-сертификаты для входа в ночные заведения. Помимо Галисии и Страны басков, это Каталония и Балеарские острова, там решение было принято на местном уровне, без обращения к высшей судебной инстанции пиренейского королевства.

И пока регионы сами пытаются определить, какие меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса, центральные власти Испании объявили, что не будут возвращаться к жестким ограничениям в связи с появлением нового штамма "омикрон". В стране было выявлено четыре таких случая, по два в Мадриде и Каталонии. В правительстве надеются справиться с ситуацией благодаря высокому проценту вакцинированных (90 процентов) и использованию масок в общественных местах. Как отметили в правительственной резиденции Монклоа, беспокойство вызывает не только пандемия, но и экономика. Впрочем, как отмечают местные СМИ, все может поменяться после длинных выходных по случаю Дня Конституции, если после них резко возрастет число заболевших. Пока же минздрав просто рекомендовал ограничить число участников рождественских и новогодних мероприятий.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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