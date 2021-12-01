В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР

ЛНР и ДНР остаются самопровозглашенными республиками, какие у них перспективы - сказать сложно, процесс урегулирования внутриукраинского конфликта заходит в тупик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили, значит ли то, что Владимир Путин, говоря об отдельных районах Луганской и Донецкой областей, сказал "пока не признанные республики", что Россия может их признать, и есть ли такой вопрос на повестке.

"Такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик", - сказал представитель Кремля.

"Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", - заключил Песков.