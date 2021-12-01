В Кремле заявили о готовности противодействовать штамму "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию - в этом нет сомнений, но правительственный штаб работает эффективно, меры по борьбе с ним готовятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Четкие прогнозы по его распространению никто дать не может, это просто невозможно. Нет вопроса, если "омикрон" придет в Россию, есть вопрос, когда он придет", - заметил журналистам Песков и добавил, что все в мире в ситуации пандемии находятся в одинаковых условиях.

"Правительственный штаб работает эффективно, успешно, и там верстается перечень мер по противодействию новому штамму", - подчеркнул представитель Кремля.