В Совфеде пообещали учесть просьбу освободить военных от QR-кодов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержит предложение министерства обороны об освобождении военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что Минобороны подготовило проект постановления с инициативой освободить военнослужащих от необходимости получения QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Согласно нему, военным будет достаточно показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.

"Предложения Минобороны должны быть учтены. Мы поддержим такой подход при рассмотрении законопроекта", - сказал Клишас ТАСС.

Два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, были внесены кабмином в Госдуму 12 ноября.