Володин призвал развивать новые форматы парламентского диалога с Вьетнамом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Суан Фуком. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран.

Володин, начиная встречу, отметил динамичное развитие двусторонних отношений.

"Знаю, что вы встречались с нашим Президентом Владимиром Путиным, обсуждали эти вопросы, - сказал спикер, которого цитирует думский сайт. - Нам важно, чтобы импульсы, которые сейчас приданы развитию отношений, были также эффективно реализованы в рамках межпарламентского сотрудничества".

Поэтому было бы правильно развивать новые форматы диалога, считает Володин. Ведь законодателям необходимо сделать все для того, чтобы реализовать договоренности, достигнутые главами государств.

Вячеслав Володин и Нгуен Суан Фук выступили за укрепление взаимодействия в рамках Межпарламентской комиссии. "Это самый высокий уровень сотрудничества, который есть у Национального собрания Вьетнама с другими странами, - высоко оценил ее работу собеседник Володина. - Это единственная такая комиссия".

По словам президента, во Вьетнаме "рады успехам, которых Россия достигла за прошедшее время". "Я хочу отметить, что в этих общих российских успехах есть вклад Государственной Думы", - подчеркнул он.

Спикер Госдумы и президент Вьетнама обсудили развитие отношений в разных сферах, а также борьбу с пандемией.

Володин пригласил Нгуен Суан Фука выступить на пленарном заседании Госдумы в ходе следующего визита. Нгуен Суан Фук в свою очередь передал Вячеславу Володину приглашение посетить Вьетнам.

В ходе встречи председатель Госдумы также сообщил, что формат Международного форума "Развитие парламентаризма" может быть продолжен в сентябре 2022 года. Он напомнил, что форум не проводился два года. "За это время активность диалога снизилась. В связи с этим сейчас есть большой запрос на международные встречи", - пояснил спикер.