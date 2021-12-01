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Вся семья актрисы Киры Найтли заболела коронавирусом

Новости
    01.12.2021, 11:50
Текст:   Олег Усков

36-летняя британская актриса Кира Найтли ушла в самоизоляцию, заболев коронавирусом. Причем, как передает PageSix, вместе с дважды номинанткой премии "Оскар" на карантин ушла и семья - все заболели.

По словам Киры, чувствует она себя крайне неважно. Но ее дочери шести и двух лет на поправку пошли довольно быстро. Тогда как супруг, участник группы Klaxones Джеймс Райтон, переболел вообще без симптомов.

Как указала Найтли, муж крайне доволен собой и убежден, что смог стремительно побороть заразу благодаря тому, что практикует моржевание.

Найтли и Райтон начали встречаться в 2011-м, поженившись в 2013-м. Их дочь Эди родилась в 2015-м, Делайла - в 2019-м.

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