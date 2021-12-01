Завершено расследование уголовного дела о халатности госинспектора автонадзора

Следственный комитет объявил о завершении уголовного дела против главного государственного инспектора Дальневосточного управления государственного автодорожного надзора Владимира Розвезева.

По версии СК, в апреле 2021 года Владимир Розвезев провел плановую проверку ООО "Васильев". Но, по версии СК, при проверке он не заметил грубые нарушения транспортного законодательства, в том числе порядок соблюдения режима труда и отдыха водителей. А в компании подобные нарушения стали нормой.

Итог оказался трагичным. 1 мая 2021 года работавший в ООО "Васильев" Виктор Днепровский управлял автобусом, который ехал из Хабаровска в направлении Советской Гавани. Водитель был уставший из-за "систематического нарушения режима его труда и отдыха со стороны работодателя". Водитель потерял управление и выехал на обочину, и автобус перевернулся. В итоге погибли три человека, 29 пассажиров пострадали.

Уголовное дело против директора ООО "Васильев" Дмитрия Погребного, уже в суде. Его обвинили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Для обеспечения возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество фирмы на сумму более 90 млн руб.

Уже рассмотрено в суде уголовное дело против водителя автобуса. А дело инспектора только отправлено в суд.