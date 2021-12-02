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22-летняя актриса Джоншел Александр застрелена в Луизиане

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    02.12.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков

В США убита 22-летняя чернокожая актриса Джоншел Александр - Джой Стронг из получившей четыре номинации на "Оскар" фантастической драмы "Звери дикого Юга".

Как передает USA Today, актриса и ее бойфренд были расстреляны неизвестным в субботу, когда сидели в автомобиле. Инцидент произошел в родном для Александр Новом Орлеане.

Артистка погибла на месте, мужчина, имя которого не разглашается, смог самостоятельно добраться до госпиталя.

В настоящее время полиция проводит расследование ЧП - обстоятельства его и причины пока не известны.

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