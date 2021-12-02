3 декабря награждение победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"

3 декабря 2021 года в 16.00 в "Российской газете" состоится 27-я церемония награждения победителей Всероссийского профессионального конкурса журналистов "Золотой Гонг-2021". Учредитель и организатор - Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). В этом году мероприятие пройдет в комбинированном формате. Часть гостей будет в редакции "РГ", остальные - в режиме онлайн. Всего в этом году на конкурс поступило около 632 публикаций от 291 номинанта, представляющих более 134 средств массовой информации из 58 российских регионов. Победители конкурса награждаются дипломами и статуэтками богини вестей и радуги Ириды.

Аккредитация представителей СМИ для участия в церемонии награждения по ZOOM по электронной почте mc@rg.ru или по телефону: +7 (903) 171-81-99 до 2 декабря 17.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна.