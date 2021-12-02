Закон Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 106-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 38440162,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 37585987,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 706863,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 38440162,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

а) на 2023 год в сумме 40544919,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 39643764,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 745740,9 тыс. рублей;

б) на 2024 год в сумме 42944377,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 41990054,2 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 789739,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 40544919,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 42944377,3 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет Фонда

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов:

1) в 2022 году согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются Фондом на цели, определенные приложениями 2 и 3 к настоящему Закону.

3. Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, сверх сумм, установленных статьями 1 и 3 настоящего Закона, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2022 год.

4. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда для софинансирова-ния расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, направляются на указанные цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2022 год.

5. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, направляются на указанные цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2022 год.

6. Утвердить сумму межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования:

1) в 2022 году согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Остатки на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2022 года (за исключением остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2022 года и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством), а также доходы, полученные от поступления средств обязательного медицинского страхования при исполнении бюджета Фонда в 2022 году сверх суммы, установленной настоящим Законом, за исключением целевых средств, предоставляемых на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, а также средств, поступивших на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Остатки средств нормированного страхового запаса, сформированные для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, а также доходы, поступившие на указанные цели сверх суммы, установленной настоящим Законом, направляются на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, потребность в которых подтверждена, используются Фондом в 2022 году на завершение расчетов в соответствии с целями предоставления с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, возвращаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Фонда, источником которых являлись субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации и межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

5. В сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящий Закон в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между видами расходов классификации расходов бюджета Фонда.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас на 2022 год в сумме 4889830,9 тыс. рублей, на 2023 год - 5158006,2 тыс. рублей и на 2024 год -5462916,1 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. .

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Алтайского края, в размере 0,92 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







