Без клада и наследства: эксперт назвала 4 способа накопить на достойную пенсию

Пока ты молод, пенсия кажется чем-то бесконечно далеким. Однако после тридцати лет многие начинают задумываться о том, готовы ли они в будущем рассчитывать только на обеспечение от государства. Если не рассчитывать на клад или большое наследство, то хороший доход в старости возможен, если планировать и формировать накопления на старость самое позднее в 35-40 лет.

Наличие пассивного дохода в виде недвижимости (сдача в аренду), депозита в банке, индивидуального инвестиционного счета (ИИС), приобретение акций, облигаций российских и (в последние годы) глобальных крупных компаний - вот одни из наиболее распространенных способов накопить средства к пенсионному возрасту. Подробнее об этих способах накопления на будущую пенсию рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

1. Недвижимость

При покупке недвижимости для получения пассивного дохода в дальнейшем в первую очередь нужно обращать внимание на ее инвестиционную привлекательность. Например, небольшая квартира-студия с базовым легко обновляемым ремонтом в районе с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой, особенно около вуза или офисных центров, будет более востребована у арендаторов, чем трехкомнатная квартира в спальном районе. При выборе коммерческой недвижимости важно оценить возможность ее использования для разных видов деятельности арендатора: лучше, чтобы помещение имело отдельный вход, было расположено в проходном месте, а также была возможность размещения вывески.

Риски: для поддержания хорошего состояния объекта недвижимости нужно делать ремонт, контролировать целевое использование, быть готовым к форс-мажору (пожар, порча имущества). Возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос о страховании от рисков. Налогообложение доходов от аренды зависит от статуса налогоплательщика: физлицо платит 13%, самозанятый - от 4 до 6%. Коммерческую недвижимость нельзя сдавать самозанятому.

Основной риск - долгосрочный. Если слишком много людей собирается сдавать квартиры в старости может оказаться что квартир больше, чем арендаторов. Недвижимость росла в цене в последние годы, но не факт, что так будет всегда. А в отличие от ценных бумаг сложно купить кусочек квартиры и понемногу наращивать портфель.

При пенсионном планировании надо помнить что жилье - тоже актив: переезд в меньшую квартиру или же другой регион может позволить высвободить средства для покупки арендной недвижимости или же вложения в ценные бумаги.

2. Банковские вклады

Банковские вклады - это один из самых популярных способов для накопления, хотя и не стоит рассчитывать на значительную прибыль. Скорее, это способ сохранить свои средства и впоследствии иметь прибавку к пенсии в виде процентов от вклада.

Перед заключением договора банковского вклада нужно обратить внимание на наличие капитализации - такой вклад выгоднее обычного. Чем короче периоды капитализации, тем доходнее вклад. На практике минимальный период - месяц. Но если капитализация квартальная/годовая, то она не выгодна по краткосрочным вкладам.

Риски: отзыв лицензии у банка. Именно поэтому не следует хранить более 1,4 млн в одном банке (страховое возмещение в 2021 году). Это сумма полного возмещения вкладчику. Если вклад в валюте - компенсация по курсу ЦБ РФ на дату отзыва лицензии (объявления о банкротстве банка) в пределах этой же суммы. Еще следует помнить, что с этого года доходы по вкладам облагаются подоходным налогом в 13%. Налог платится не с суммы вклада, а с полученных процентов (дохода). При этом применяется налоговый вычет в размере 42 500 рублей в год. То есть, если доход от вкладов выше 42 500 рублей, нужно будет платить налог на разницу.

3. ИИС

При таком способе инвестирования можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на ИИС, за календарный год. Вычет можно получать ежегодно, но сумма не должна превышать 52 тысяч рублей в год. Условие: должен быть основной доход, облагаемый НДФЛ, средства, внесенные на счет, не более 1 млн рублей, а ИИС должен быть единственным. С этого года упростилась процедура возврата вычета - не позднее 20 марта в личном кабинете налогоплательщика формируется уже заполненное заявление (декларации и подтверждающих документов не требуются). Если же не было основного дохода, а только доход от самого инвестирования, то налоговый вычет не положен, но есть возможность освободить от НДФЛ (13%) прибыль за весь период существования ИИС (обычно - 3 года). Кроме того, размер вычета на доход в этом случае не ограничен.

Надо понимать что ИИС это не финансовый инструмент, а "платформа" - своего рода "финансовая кастрюля" - доходность в первую очередь будет зависеть от того, что вы туда положите: государственные облигации, или акции растущих, но новых компаний. Коллективные инвестиции - например, паи ПИФов - тоже могут быть куплены на ИИС.

Риски: если закрыть ИИС раньше, чем через три полных года с момента его открытия, то все полученные налоговые вычеты потребуется вернуть обратно в бюджет. Денежные средства на ИИС не застрахованы. Если брокера лишат лицензии (станет банкротом), рассчитывать на компенсацию не приходится. Несмотря на то, что по закону брокер обязан уведомить клиента о прекращении деятельности за три дня и вернуть деньги, к выбору брокера необходимо относиться максимально серьезно. Не рекомендуется вступать в рисковые операции на фондовом рынке, не обладая значительными познаниями в этой области.

4. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

Основная цель при выборе такого способа накопления - сформировать сам капитал и обеспечить доход от него не ниже уровня инфляции. Как правило, в пенсионные фонды приходят работодатели и основная масса участников - сотрудники крупных корпораций, где взносы в НПФ или софинансирование от работодателя - часть соцпакета. В случае грамотной инвестиционной политики НПФ можно увеличить свои накопления. При выборе НПФ нужно обратить внимание на следующие моменты:

- является ли НПФ участником системы гарантирования прав застрахованных лиц.

- сколько лет существует НПФ, количество застрахованных лиц, соотношение и величина собственных средств НПФ и объем средств под его управлением.

- какова доходность НПФ за предыдущие годы.

Риски: ни один НПФ не может гарантировать доходность в будущем. Поэтому при выборе НПФ важно ориентироваться не столько на доходность, сколько на надежность. Кроме того, важно помнить, что по негосударственному пенсионному обеспечению полагается налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов, но не более чем от 120 тысяч рублей в год. Максимум в год можно вернуть 15 600 рублей. Однако, если договор досрочно расторгается, полученные вычеты нужно будет вернуть в бюджет.

P.S. Конечно, необходимо думать о будущем, но и создавать накопления любой ценой, например, в ущерб своему здоровью, отдыху, образованию, неправильно. Повышение своей финансовой грамотности, получение дополнительного профессионального образования и изучение иностранных языков, забота о здоровье - это то, что не позволит остаться без дохода в сложной жизненной ситуации и научит оценивать наиболее выгодные способы накоплений и инвестирования.