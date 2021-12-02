Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года № 68-ОЗ "О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Думой Чукотского автономного округа 29 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 684 294,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 456 584,9 тыс. рублей, из окружного бюджета в сумме 1 168 710,0 тыс. рублей, из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 45 000,0 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 14 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 684 294,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

- на 2023 год в сумме 3 300 301,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 591 079,3 тыс. рублей и из окружного бюджета в сумме 650 222,3 тыс. рублей и из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 45 000,0 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 14 000,0 тыс. рублей;

- на 2024 год в сумме 3 453 652,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 744 430,6 тыс. рублей и из окружного бюджета в сумме 650 222,3 тыс. рублей и из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 45 000,0 тыс. рублей и за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 14 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 3 300 301,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 453 652,9 тыс. рублей.

3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда

1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 114 000,0 тыс. рублей, на каждый год соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Чукотского автономного округа указанным лицам, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Чукотского автономного округа, в части возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами Чукотского автономного округа, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

6) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2022 год для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,83 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин







