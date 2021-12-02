Новости

Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Глеб Калюжный появится в новогодней серии "Вампиров средней полосы" 16:31
Умерла актриса из "Далласа" Лоран Шихэн 13:45
22-летняя актриса Джоншел Александр застрелена в Луизиане 13:35
СМИ: У Марины Хлебниковой началось заражение тканей 13:05

Сиболд извинилась за ложное обвинение перед отсидевшим за изнасилование

Новости
    02.12.2021, 16:22
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Американская писательница Элис Сиболд ("Милые кости") принесла публичные извинения мужчине, который 16 лет отсидел в тюрьме по ее ложному обвинению в изнасиловании. Обращение она сделала спустя неделю после того, как обвинительный приговор осужденного Энтони Броудуотера был отменен в штате Нью-Йорк.

Преступление, о котором идет речь, произошло в 1981 году. Тогда на 18-летнюю Элис Сиболд напал неизвестный чернокожий мужчина, который избил и изнасиловал девушку. Спустя несколько месяцев после происшествия полиция арестовала Броудуотера. Пострадавшая свидетельствовала против него в суде, и мужчина был осужден на 16 лет тюремного заключения. Впоследствии эта история легла в основу ее первого романа "Счастливая".

При этом Броудуотер никогда не признавал своей вины, и в течение всего срока подавал прошения об освобождении. После выхода на свободу в 1999 году его внесли в реестр сексуальных преступников.

В 2021 году во время работы над экранизацией "Счастливой" создатели фильма заявили, что против Броудуотера было очень мало доказательств. И несмотря на то, что фильм так и не смогли снять, продюсер Тимоти Муччанте нанял детектива для расследования обстоятельств этого дела. В итоге в ноябре 2021 года приговор был отменен после более детального рассмотрения.

Фото: instagram.com/ realronjeremy
68-летнего актера Рона Джереми обвинили в десятках изнасилований

"Я очень сожалею о том, что жизнь, которую вы могли вести, была несправедливо отнята у вас, - написала Элис Сиболд. - И я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что с вами произошло, и никогда не изменят. Мне потребовались эти восемь дней, чтобы понять, как такое могло произойти".

Писательница также добавила, что будет справляться с тем фактом, что ее настоящий насильник, вероятно, никогда не будет найден, сообщает The New York Times.

61-летний Энтони Броудуотер в интервью изданию заявил, что испытал облегчение и благодарность после таких слов Сиболд.

Элис Сиболд написала три книги - роман "Счастливая", "Почти луна" и "Милые кости". Последний был экранизирован Питером Джексоном. Главную роль в картине сыграла Сирша Ронан.

Новости

Джиллиан Андерсон сыграет в фильме Netflix "Всевидящее око" 12:18
Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл в "Секретном вторжении" 11:44
Появился трейлер "Туриста" с Джейми Дорнаном 11:13
Вышел трейлер масштабной военной драмы "Крылья над Берлином" 11:06
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма о жизни и творчестве поэта Дилана Томаса 10:51
Умер гуру электронной и экспериментальной музыки Элвин Лусье 10:42
Опубликован отрывок из фильма "King's Man: Начало" 10:26
⧣ экранизации
Фото: instagram.com/ adilelarbi
Начались съемки фильма "Бэтгерл" 01.12.2021
Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера 01.12.2021
Джордж Мартин умолял создателей "Игры престолов" снять 10 сезонов 30.11.2021
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Наследники Gucci возмутились клеветой в фильме Ридли Скотта 30.11.2021
В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!" 23.11.2021
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 23.11.2021