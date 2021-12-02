Сиболд извинилась за ложное обвинение перед отсидевшим за изнасилование

Американская писательница Элис Сиболд ("Милые кости") принесла публичные извинения мужчине, который 16 лет отсидел в тюрьме по ее ложному обвинению в изнасиловании. Обращение она сделала спустя неделю после того, как обвинительный приговор осужденного Энтони Броудуотера был отменен в штате Нью-Йорк.

Преступление, о котором идет речь, произошло в 1981 году. Тогда на 18-летнюю Элис Сиболд напал неизвестный чернокожий мужчина, который избил и изнасиловал девушку. Спустя несколько месяцев после происшествия полиция арестовала Броудуотера. Пострадавшая свидетельствовала против него в суде, и мужчина был осужден на 16 лет тюремного заключения. Впоследствии эта история легла в основу ее первого романа "Счастливая".

При этом Броудуотер никогда не признавал своей вины, и в течение всего срока подавал прошения об освобождении. После выхода на свободу в 1999 году его внесли в реестр сексуальных преступников.

В 2021 году во время работы над экранизацией "Счастливой" создатели фильма заявили, что против Броудуотера было очень мало доказательств. И несмотря на то, что фильм так и не смогли снять, продюсер Тимоти Муччанте нанял детектива для расследования обстоятельств этого дела. В итоге в ноябре 2021 года приговор был отменен после более детального рассмотрения.

"Я очень сожалею о том, что жизнь, которую вы могли вести, была несправедливо отнята у вас, - написала Элис Сиболд. - И я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что с вами произошло, и никогда не изменят. Мне потребовались эти восемь дней, чтобы понять, как такое могло произойти".

Писательница также добавила, что будет справляться с тем фактом, что ее настоящий насильник, вероятно, никогда не будет найден, сообщает The New York Times.

61-летний Энтони Броудуотер в интервью изданию заявил, что испытал облегчение и благодарность после таких слов Сиболд.

Элис Сиболд написала три книги - роман "Счастливая", "Почти луна" и "Милые кости". Последний был экранизирован Питером Джексоном. Главную роль в картине сыграла Сирша Ронан.