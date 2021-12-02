Эстонский военный контингент выдвинулся в Польшу

Эстонский военный контингент начал двигаться в сторону Польши. Как сообщает прибалтийский информационный портал ERR, это 70 человек: разведчики, инженеры и военные журналисты.

Эстонские военные прибудут на свое место дислоцирования уже сегодня. "В зону ответственности эстонского инженерного взвода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров", - отмечается в публикации. Эстонцы также готовы чинить и строить ограждения на границе.

Военнослужащие Эстонии будут находится на территории Польши до конца этого года. Власти прибалтийской республики решили отправить их туда в рамках оказания помощи Варшаве в преодолении миграционного кризиса на границе с Беларусью, откуда на территорию Евросоюза хотят проникнуть тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока.