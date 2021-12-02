Указ главы Республики Крым от 2 декабря 2021 года № 290-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Новости

Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 21:23
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 21:13
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 21:07
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 21:01
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 20:50
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 20:23
Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов впервые с 23 августа 18:59
Новак: Влияние нового штамма на нефтяной рынок пока не ясно 18:48
В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 2 декабря 2021 года № 290-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 2 декабря 2021 г.
Опубликован 2 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на дистанционную форму работы.";

1.2 пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения приостановить предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении, гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить информационный обмен данными о гражданах в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - 6 месяцев после выздоровления), с целью предоставления льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении.";

1.3 пункт 37 Указа признать утратившим силу;

1.4 дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00, согласно приложению 16 к настоящему Указу.";

1.5 дополнить Указ приложением 16 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 6 декабря 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложение к указу
(pdf, PDF, 234 Кб)