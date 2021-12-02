Я, Главный государственный санитарный врач по Курганской области Хохлов Г.Т., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Курганской области остается неблагополучной.

Лица старших возрастов наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции (COVID-19), относятся к категории риска развития тяжелых клинических форм, наступления неблагоприятного исхода заболевания. Из всех зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний, ассоциированных с новой коронавирусной инфeкциeй(COVID-19), 57,1% зарегистрированы в возрасте 60 лет и старше.

За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 73,5% летальных исходов зарегистрировано среди лиц данной возрастной группе.

При высоком уровне заболеваемости и летальности охват прививками против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц данной возрастной категории остается недостаточным. По состоянию на 02.12.2021 г. охват вакцинацией лиц в возрасте 60 лет и старше составил 65,6%.

Высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции обусловлен ростом в течение последних двух недель заболеваемости в возрастной группе 18-29 лет, уровень заболеваемости лиц этой возрастной категории вырос на 5%. Заболеваемость регистрируется среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

В связи с сохраняющимся в настоящее время на территории Курганской области риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктами 66, 67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача по Курганской области "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Курганской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям" от 11.10.2021 г. № 4:

- дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет на территории Курганской области".

- подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Принять дополнительные меры по:

- подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции COVID-19 категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации согласно пункту 1 настоящего Постановления;

- охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Постановления, в срок до 30.12.2021 г. первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.01.2022 г. - вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- формированию на каждом врачебном участке списков подлежащих вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше в целях приглашения на вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19);

- выезду прививочных бригад в трудовые коллективы, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации вакцин против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечению достоверного учета лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и своевременного внесения данных о прививках в учетную медицинскую документацию;

обеспечению своевременного ввода в Федеральный регистр вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) достоверных сведений о привитых лицах".

- подпункт 5.3 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"5.3. в срок до 17.12.2021 г. в адрес Управления Роспотребнадзора по Курганской области представить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов, в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Постановления";

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Департаменту образования и науки Курганской области (Кочеров А.Б.), руководителям профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим деятельность на территории Курганской области:

8.1. организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

8.2. в срок до 30.12.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.01.2022г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с рекомендуемым охватом вакцинацией не менее 80% обучающихся";

- пункт 8 считать пунктом 9.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Курганской области Г.Т.Хохлов







