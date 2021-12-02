Зарегистрирован 30.11.2021 № 66068

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с 1 марта 2022 г., за исключением п. 4 порядка заполнения форм заявлений об аккредитации, о расширении области аккредитации, о проведении процедуры подтверждения компетенции аккредитованного лица, о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, о прекращении действия аккредитации (приложение № 1 к настоящему приказу), абзаца третьего п. 2 перечня прилагаемых к заявлениям об аккредитации, о расширении области аккредитации, о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, о прекращении действия аккредитации документов, сведений и требований к ним (приложение № 2 к настоящему приказу), абзаца второго п. 4 порядка формирования экспертной группы, в том числе случаев обязательного включения в состав экспертной группы эксперта по аккредитации и (или) технических экспертов, для которых подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение является основным местом работы или с которыми оно осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (приложение № 4 к настоящему приказу), которые вступают в силу с 1 сентября 2022 г. Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г.