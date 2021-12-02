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02.12.2021 08:11
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок

Текст: Любовь Проценко

В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Они расположились в парках и на бульварах города. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала порталу mos.ru:

Фото: О. Кнорринг РГАКФД. Арх. № 0-312211
Битва за Москву в объективах фронтовых фотокорреспондентов и операторов

"К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января".

К примеру, на Никитском бульваре представлены фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей. На снимках также можно увидеть проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года.

Экспозиция в парке "Фили" включает репортажные кадры, сделанные фронтовыми корреспондентами, а в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве.

"В сражениях за Москву 1941 года наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. И было важным подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны", - отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Справка "РГ"

Битва за Москву - одна из важнейших в ходе Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.

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