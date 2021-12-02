Появился новый вид мошенничества с риском потери жилья

В России фиксируется новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с кредитом на руках и лишиться квартиры. Об этом заявил на форуме AntiFraud Russia начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать свои квартиры. "Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры", - отметил представитель банка, слова которого приводит РИА Новости. Велигодский добавил, что, на его взгляд, это "самая непонятная история, что с этим делать".

На AntiFraud Russia директор департамента обеспечения кибербезопасности минцифры Владимир Бенгин заявил, что "большая четверка" сотовых операторов МТС, "Билайн", "МегаФон", Tele2) тестирует свою систему верификации звонков. "Обычно операторы сами приходят в минцифры и жалуются на мошенников . Такие звонки наносят удар по репутации операторов", - пояснил он. По его словам, для безупречной работы системы к ней должны быть подключены все действующие операторы. "Сейчас их больше тысячи", - подчеркнул Бенгин.

По оценкам минцифры, сейчас каждый двадцатый вызов с неизвестного номера - это звонок мошенника, 90% банковского мошенничества - телефонное, а девять из десяти звонков происходят с подменой номера.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что компания создала "библиотеку голосов" телефонных мошенников. По его словам, это позволяет останавливать подозрительные операции. "Мы научились останавливать операции, когда мы узнаем, что кому-то звонит мошенник: наш кол-центр перезванивает, попадает на мошенника, роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет", - отмечал представитель банка.

По данным Банка России, в июле - сентябре 2021 года было зафиксировано более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Объем таких операций оценивается в 3,2 млрд рублей. Из этих средств гражданам удалось вернуть 7,7%.

В марте Банк России предлагал подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.