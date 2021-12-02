Поздравление Новикомбанка с днем банковского работника

Уважаемая Елена Александровна,

Поздравляю Вас и весь коллектив Новикомбанка с днем банковского работника!

На протяжении долгих лет Новикомбанк выступает эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей промышленности. Участие банка в реализации национальных проектов, финансовая поддержка разработки прорывных технологий, эффективное сотрудничество кредитной организации и предприятий машиностроения подтверждают статус опорного банка российской промышленности.

Новикомбанк - давний, надежный партнер Союза машиностроителей России. Совместно мы претворяем в жизнь перспективные проекты, способствующие развитию российской экономики. Банк вносит неоценимый вклад в создание современных конкурентоспособных производств и принимает активное участие в реализации мер господдержки промышленности. Выражаю благодарность банку, его руководству и сотрудникам за участие в инициативах Союза, за настойчивость в отстаивании интересов промышленности.

Ключевые показатели деятельности Банка свидетельствуют о большом профессионализме и преданности своему делу руководства и коллектива опорного банка Госкорпорации Ростех. Новикомбанк уверенно развивается, расширяя взаимодействие с партнерами и придерживаясь принципов долгосрочного сотрудничества, взаимной ответственности и безусловного выполнения взятых на себя обязательств.

Искренне желаю Вам, уважаемая Елена Александровна, и всем сотрудникам Новикомбанка продолжения столь плодотворной деятельности, процветания и неиссякаемой энергии для достижения новых высот.

С наилучшими пожеланиями,

В.В. Гутенев

Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России

Предоставлено Новикомбанком